«Сельта» разгромила клуб 4-го дивизиона в матче Кубка Испании

Завершился матч 2-го раунда Кубка Испании, в котором «Сельта» на выезде встречалась с «Герникой» — командой из четвёртого по значимости дивизиона страны. Матч проходил на стадионе «Урбьета». Финальный свисток арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал уверенную победу гостей — 3:0.



Счёт был открыт после получаса игры – гол с передачи Йёргена Ларсена забил Карлес Сайоль. На 55-й минуте встречи преимущество гостей удвоил Джозеф Айду, ему ассистировал Франко Серви. Довёл счёт до крупного Лукас де ла Торре, который поразил ворота соперника на 68-й минуте.

В других матчах «Касереньо» обыграл «Жирону», «Линарес» с минимальным счётом победил «Расинг», а «Эльденсе» также со счётом 1:0 переиграл «Бургос».