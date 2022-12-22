«Сельта» разгромила клуб 4-го дивизиона в матче Кубка Испании
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Завершился матч 2-го раунда Кубка Испании, в котором «Сельта» на выезде встречалась с «Герникой» — командой из четвёртого по значимости дивизиона страны. Матч проходил на стадионе «Урбьета». Финальный свисток арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал уверенную победу гостей — 3:0.
Счёт был открыт после получаса игры – гол с передачи Йёргена Ларсена забил Карлес Сайоль. На 55-й минуте встречи преимущество гостей удвоил Джозеф Айду, ему ассистировал Франко Серви. Довёл счёт до крупного Лукас де ла Торре, который поразил ворота соперника на 68-й минуте.
В других матчах «Касереньо» обыграл «Жирону», «Линарес» с минимальным счётом победил «Расинг», а «Эльденсе» также со счётом 1:0 переиграл «Бургос».
Кубок Испании. 2-й раунд
22 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Герника
Герника
Окончен
0 : 3
Сельта
Виго
0:1 Сайоль – 31' 0:2 Айду – 55' 0:3 де ла Торре – 68'
Кубок Испании. 2-й раунд
22 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Касереньо
Касерес
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Гранде – 17' 1:1 Кастельянос – 30' 2:1 – 61'
Кубок Испании. 2-й раунд
22 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Линарес
Линарес
Окончен
1 : 0
Расинг
Сантандер
1:0 – 90+2'
Комментарии
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