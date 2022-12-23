Тен Хаг: если бы «МЮ» не подписал Лисандро Мартинеса, он бы ушёл в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как летом произошёл трансфер аргентинского защитника Лисандро Мартинеса из «Аякса».

«Мне было так хорошо там. С нуля мы вернули «Аякс» на вершину Европы. Этот проект был мне очень дорог. Но сам Мартинес всё равно хотел уйти из «Аякса». Если бы мы его не взяли, он бы ушёл в «Арсенал», так как был главным приоритетом.

Мартинес однажды позвонил мне: «Тренер, послушай, я всё равно ухожу из «Аякса». Я могу подписать контракт с «Арсеналом», но если ты хочешь, я перейду в «Манчестер Юнайтед». Тогда я подумал: «Я не должен стрелять себе и «Юнайтед» в ногу». Он действительно не оставался в Амстердаме, об этом не могло быть и речи. Потом мы сделали предложение, и всё получилось», — цитирует тен Хага The Sun.

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