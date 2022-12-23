Кухарчук: Россия всех под каток укатывала в отборе на ЧМ-2022

Футболист«Химок» Илья Кухарчук оценил прошедший ЧМ-2022 и пофантазировал на тему возможных результатов сборной России на мундиале в Катаре. Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. Победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины.

«Много ли матчей чемпионата мира посмотрел? Сложно сказать, я их не считал. Обычно, когда групповой этап, игры крутятся одна за одной. Я включаю ТВ и смотрю их. Не всегда полностью, но всё же. Больше половины матчей точно посмотрел.Чемпионат мира проходит один раз в четыре года. Думаю, я не один такой из мужского населения.

Мне очень понравился ЧМ-20222. Было много непредсказуемых игр. Удивляли и японцы, и Марокко. Эта сборная вообще порадовала.

Как бы сыграла сборная России на таком уровне? Товарищеские матчи, которые проводила сборная, — это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология – это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело, не сможешь проявить должным образом.

Прошлогодний матч с Хорватией? Тот матч тоже не надо брать в расчёт. Там команда отталкивалась от счёта. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но всё же», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».