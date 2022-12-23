Форвард «Урала» Влут: в России люди всегда готовы помочь, такого не увидеть в Нидерландах

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о стереотипах, которые слышал о России, и сравнил россиян с жителями Нидерландов.

«Какие стереотипы слышал о России? Что здесь безумно холодно. Так оно и есть (смеётся)! Но всё равно это комфортная для жизни страна, а местные всегда готовы помочь. Такого, к сожалению, не увидеть в Нидерландах. Это сильно удивило.



А все слова Промеса о России оказались правдой, я убедился в этом лично. Жаль, что времени на путешествия по вашей стране нет», — приводит слова Влута Sport24.

Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.