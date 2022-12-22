Ранджелович: в «Урале» я чувствую себя как дома

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович высказался о том, что болельщики екатеринбургского клуба признали его лучшим футболистом команды в первой части сезона.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе. Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал всё это время. Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть ещё лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед», — приводит слова Ранджеловича «РБ Спорт».



Ранджелович в текущем сезоне провёл в сумме 14 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России. На его счету три гола и четыре результативные передачи.