Влут: больно смотреть, что сборная России не сыграла на ЧМ. Футбол должен объединять людей

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут выразил сожаление, что сборная России не получила возможности сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Несправедливо ли, что сборная России не участвовала на чемпионате мира 2022 года в Катаре? Мне бы хотелось видеть вашу сборную на этом мундиале. Это бы значило, насколько наш мир, наша жизнь спокойны. На фоне всего, что происходит вокруг, больно смотреть на то, что футболисты сборной России лишаются своей мечты — сыграть на чемпионате мира. Надо, чтобы все жили в мире и согласии — только тогда наша жизнь станет лучше.



Политика и спорт не должны быть переплетены. Футбол объединяет людей. Обидно, что футболисты усердно работают каждый день — и попадают под санкции. Всё, что сейчас происходит, не в руках спортсменов и никак от нас не зависит. Это ужасно», — приводит слова Влута Sport24.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).