Надаль: надеюсь в будущем увидеть Мбаппе в «Реале», но команда и без него играет отлично

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком мадридского «Реала», высказался касательно несостоявшегося перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных» и оценил выступление «Королевского клуба» в текущем сезоне.

«Мне не за что прощать Мбаппе. Как болельщик «Реала» я был бы рад, если бы он завтра стал нашим игроком. В конце концов, в спорте бывает разное, я думаю, что на такого молодого парня оказывалось огромное давление со всех сторон, что в конце концов… Я думаю, он хотел перейти в «Реал», но из-за множества причин ему было сложно решиться на переход. Надеюсь, я увижу его в «Реале» в будущем.

Я бы хотел, чтобы Килиан играл здесь уже в этом сезоне, но даже без него «Реал» демонстрирует фантастический уровень футбола во всех соревнованиях. И до последних трёх матчей до перерыва всё шло как по маслу. У «Реала» есть тренер (Карло Анчелотти. — Прим. «Чемпионата»), который знает, как управлять командой должным образом. И я рад видеть «Реал» таким, какой он есть сейчас, с множеством молодых игроков и футболистов-ветеранов. Это команда, которая вселяет надежду», — приводит слова Надаля AS.

Мбаппе мог перейти в «Реал» по окончании прошлого сезона в качестве свободного агента, однако переход сорвался по инициативе француза, и форвард продлил контракт с «ПСЖ».

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании в текущем сезоне, набрав 35 очков в 14 матчах и отставая от лидирующей «Барселоны» на два балла.

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