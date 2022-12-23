Надаль: надеюсь в будущем увидеть Мбаппе в «Реале», но команда и без него играет отлично

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком мадридского «Реала», высказался касательно несостоявшегося перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных» и оценил выступление «Королевского клуба» в текущем сезоне.
«Мне не за что прощать Мбаппе. Как болельщик «Реала» я был бы рад, если бы он завтра стал нашим игроком. В конце концов, в спорте бывает разное, я думаю, что на такого молодого парня оказывалось огромное давление со всех сторон, что в конце концов… Я думаю, он хотел перейти в «Реал», но из-за множества причин ему было сложно решиться на переход. Надеюсь, я увижу его в «Реале» в будущем.
Я бы хотел, чтобы Килиан играл здесь уже в этом сезоне, но даже без него «Реал» демонстрирует фантастический уровень футбола во всех соревнованиях. И до последних трёх матчей до перерыва всё шло как по маслу. У «Реала» есть тренер (Карло Анчелотти. — Прим. «Чемпионата»), который знает, как управлять командой должным образом. И я рад видеть «Реал» таким, какой он есть сейчас, с множеством молодых игроков и футболистов-ветеранов. Это команда, которая вселяет надежду», — приводит слова Надаля AS.
Мбаппе мог перейти в «Реал» по окончании прошлого сезона в качестве свободного агента, однако переход сорвался по инициативе француза, и форвард продлил контракт с «ПСЖ».
«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании в текущем сезоне, набрав 35 очков в 14 матчах и отставая от лидирующей «Барселоны» на два балла.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
- 23 декабря 2022
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:35
-
13:27
-
13:21
-
13:09
-
12:48
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30