Березовский — о Захаряне в сборной России: я его не осуждаю, но нам в Армении чуть обидно

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский прокомментировал решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за национальную команду России.

«Как воспринял факт, что Арсен Захарян будет играть за сборную России? Я не вправе что-то говорить. Если бы я хотел осуждать или судить кого-то, я бы пошёл в юридический институт, был бы прокурором или стал бы судьёй. Осуждать чьи-то решения я не вправе, это удел людей, которые любят сплетничать. Это его выбор, нужно его уважать. Он такой же равноправный человек, как и все мы.



Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора, потому что мы могли иметь такого сильного футболиста в сборной Армении. В любом случае мы продолжаем желать ему добра, болеть и переживать за него.

Если он сменит паспорт на армянский, то наша и российская общественность могут отнестись с пониманием. Человек своей хорошей игрой и своим отношением к делу может много что изменить, в том числе отношение к себе», — приводит слова Березовского Metaratings.

19-летний Захарян сыграл шесть матчей за взрослую сборную России, в которых отметился одной голевой передачей.