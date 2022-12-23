«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выпустили совместное заявление по итогам матча Кубка лиги

Вчера, 22 декабря, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» состоялся матч 1/8 финала Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Победу одержала подопечные Хосепа Гвардиолы со счётом 3:2. После игры оба клуба выступили с заявлением по поводу поведения болельщиков.

«Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» и председатели групп болельщиков работали вместе в последние недели, чтобы напомнить болельщикам о наших ожиданиях, и оба клуба хотели бы поблагодарить подавляющее большинство фанатов за их поведение во время вчерашнего матча Кубка лиги на стадионе «Этихад».



Однако крайне разочаровывает тот факт, что во время вчерашнего матча произошёл ряд совершенно неприемлемых инцидентов. Они будут полностью расследованы, о них будет сообщено в полицию, а лица, которые будут признаны виновными, будут подвергнуты санкциям своего соответствующего клуба. Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» полностью привержены совместной работе по устранению этих проблем в наших матчах. Им не место в футболе», — сказано в заявлении на официальном сайте «Манчестер Сити».

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