«Торино» и «Кремонезе» не забили голов в товарищеской встрече, Миранчук отыграл весь матч

Завершился товарищеский матч, в котором встречались две итальянские команды — «Торино» принимал «Кремонезе». Команды не сумели открыть счёт в игре – 0:0.



В составе туринской команды весь матч на поле провёл российский полузащитник Алексей Миранчук.



«Торино» в турнирной таблице Серии А занимает девятую строчку, имея в активе 21 балл. В ближайшем матче национального первенства команда Ивана Юрича встретится с «Вероной» 4 января. 11 января туринцы в гостевой игре сразятся с «Миланом» в 1/8 финала Кубка страны.



«Кремонезе» — один из аутсайдеров высшего итальянского дивизиона. Команда располагается на 18-й позиции, в зоне вылета. От 17-й позиции, позволяющей остаться в элитном дивизионе, её отделяют шесть очков.