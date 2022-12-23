«Торино» и «Кремонезе» не забили голов в товарищеской встрече, Миранчук отыграл весь матч
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались две итальянские команды — «Торино» принимал «Кремонезе». Команды не сумели открыть счёт в игре – 0:0.
В составе туринской команды весь матч на поле провёл российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Торино» в турнирной таблице Серии А занимает девятую строчку, имея в активе 21 балл. В ближайшем матче национального первенства команда Ивана Юрича встретится с «Вероной» 4 января. 11 января туринцы в гостевой игре сразятся с «Миланом» в 1/8 финала Кубка страны.
«Кремонезе» — один из аутсайдеров высшего итальянского дивизиона. Команда располагается на 18-й позиции, в зоне вылета. От 17-й позиции, позволяющей остаться в элитном дивизионе, её отделяют шесть очков.
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