Чемпион мира в составе Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры

Бывший футболист «ПСЖ», «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры.
«Футбол, я любил тебя. Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слёзы. Я исполнил детские и мужские мечты. Переворачиваю эту страницу с трудом, но с гордостью.
Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии. Спасибо моим партнёрам, которые стали моими друзьями и братьями. Спасибо моим тренерам, а также моей семье», — написал Матюиди в одной из своих соцсетей.
В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира в России. На его счету 84 матча за «трёхцветных», в которых он забил девять голов.
Последней командой Матюиди был «Интер Майами».
Как болельщики встретили сборную Франции в Париже:
- 23 декабря 2022
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58