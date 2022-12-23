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Чемпион мира в составе Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры

Чемпион мира в составе Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры
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Бывший футболист «ПСЖ», «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры.

«Футбол, я любил тебя. Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слёзы. Я исполнил детские и мужские мечты. Переворачиваю эту страницу с трудом, но с гордостью.

Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии. Спасибо моим партнёрам, которые стали моими друзьями и братьями. Спасибо моим тренерам, а также моей семье», — написал Матюиди в одной из своих соцсетей.

В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира в России. На его счету 84 матча за «трёхцветных», в которых он забил девять голов.

Последней командой Матюиди был «Интер Майами».

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