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Кобелев: я против перехода в Азию. Не то решение, которое необходимо российскому футболу

Кобелев: я против перехода в Азию. Не то решение, которое необходимо российскому футболу
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии готовы принять Россию.

«Я против перехода в Азию. Нас забанили не только в УЕФА, но и в ФИФА. Мы не понимаем, разрешат нам перейти в Азию или нет. В Азии играют те же Австралия и Япония, которые не захотят с нами играть. Вряд ли ФИФА пойдёт на уступки.

Разворот на футбольную Азию — это не то решение, которое необходимо российскому футболу. Мы понимаем, что сейчас многое зависит от политики, но, с моей точки зрения, необходимо ещё подождать возвращения в Европу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён
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