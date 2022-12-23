Кобелев: я против перехода в Азию. Не то решение, которое необходимо российскому футболу

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии готовы принять Россию.



«Я против перехода в Азию. Нас забанили не только в УЕФА, но и в ФИФА. Мы не понимаем, разрешат нам перейти в Азию или нет. В Азии играют те же Австралия и Япония, которые не захотят с нами играть. Вряд ли ФИФА пойдёт на уступки.



Разворот на футбольную Азию — это не то решение, которое необходимо российскому футболу. Мы понимаем, что сейчас многое зависит от политики, но, с моей точки зрения, необходимо ещё подождать возвращения в Европу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.