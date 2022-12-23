Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил продолжить выступать за сборную Аргентины. Об этом сообщает инсайдер Гастон Эдуль в своей социальной сети. Он принял такое решение в связи с успешными выступлениями аргентинской команды в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в аргентинском хавбеке «Ювентуса» заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Недавно он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом сам спортсмен не заинтересован в смене клуба.
В текущем сезоне в Серии А игрок принял участие в семи матчах. В них он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В трёх играх Лиги чемпионов он отдал три голевых паса. На чемпионате мира он забил гол в финале.
Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами:
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