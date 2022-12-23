Мукоко опроверг, что отклонил предложение «Боруссии» о продлении контракта

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко опроверг информацию, что отказался от нового предложения клуба по продлению контракта.
«Я отказался от сделки с зарплатой в € 6 млн? Никогда не приму такую ложь и до сих пор в шоке — это позор. Я полностью сосредоточен на второй половине сезона с «Боруссией». Я никогда не буду больше, чем клуб», — приводит слова Мукоко журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.
Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией на ЧМ-2022. Видеоролик:
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01