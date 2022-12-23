Мукоко опроверг, что отклонил предложение «Боруссии» о продлении контракта

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко опроверг информацию, что отказался от нового предложения клуба по продлению контракта.

«Я отказался от сделки с зарплатой в € 6 млн? Никогда не приму такую ​​ложь и до сих пор в шоке — это позор. Я полностью сосредоточен на второй половине сезона с «Боруссией». Я никогда не буду больше, чем клуб», — приводит слова Мукоко журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.



Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

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