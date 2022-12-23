ФИФА заявила, что на ЧМ не было договорных матчей

Целевая группа по добропорядочности, созданная ФИФА для мониторинга всех матчей, сыгранных во время чемпионата мира по футболу — 2022, на предмет инцидентов с манипуляциями во время матчей и проблем, связанных с добропорядочностью, завершила свою работу 22 декабря. Случаев договорных матчей выявлено не было.

После проведения внутреннего расследования в ФИФА признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемонии награждения победителей мирового первенства. Организация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются.

ФИФА на официальном сайте представила обновлённый рейтинг по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре. На первой строчке осталась сборная Бразилии. В топ-3 также входят финалисты турнира: Аргентина (вторая) и Франция (третья).