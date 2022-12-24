Сунесс: Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим

Экс-футболист сборной Шотландии и «Ливерпуля» Грэм Сунесс оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.
«Лионелю Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим игроком всех времён. Даже если бы Аргентина проиграла финал или вылетела на групповом этапе, я бы всё равно назвал его лучшим из всех, кого мы когда-либо видели.
Я был свидетелем того, как Месси, когда я освещал матчи Лиги чемпионов, заставлял серьёзных защитников выглядеть так, словно у них завязаны шнурки на ботинках. Кажется, они застряли во вращающейся двери и не знали, что с ним делать.
Никогда не было случая, чтобы он не смог выйти на более высокий уровень на чемпионате мира, он делал это против одних и тех же игроков в Лиге чемпионов через неделю. Тем не менее я рад за него. Но я скажу вот что: думаю, что он странная птица. После этого я посмотрел на Аргентину, и все до единого — персонал и игроки — были в слезах. Был один человек, которого не переполняли эмоции», — цитирует Сунесса Daily Mail.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси:
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