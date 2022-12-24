Экс-президент ФИФА Блаттер: предпринимаются попытки выжать из футбола побольше денег

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о чрезмерной коммерциализации футбола.
«Предпринимаются попытки выжать из футбола побольше денег, как сок из лимона. Например, участие 48 команд в чемпионате мира или новый клубный чемпионат мира. Хотя ФИФА не имеет никакого отношения к клубному футболу», – приводит слова Блаттера Zeit Online.
Чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде станет первым турниром с участием 48 стран, что соответствует предвыборному обещанию Инфантино о проведении более крупного планетарного первенства, выходящего за рамки европейских и южноамериканских команд. В этом году в турнире в Катаре приняли участие 32 команды.
Блаттер был отстранён от должности президента ФИФА, и ему запретили заниматься футбольной деятельностью в 2015 году после того, как Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело.
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