Игрок «Урала» Влут рассказал об отличиях нидерландских городов от Екатеринбурга

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал об отличиях нидерландских городов от Екатеринбурга.



«Есть ли в Нидерландах такие города, как Екатеринбург? Не могу сравнить. Нидерланды очень маленькая страна, все живут близко друг к другу, при этом все в какой-то спешке и суматохе. А Екатеринбург — большой город, тут больше свободного места. Здесь все, что нужно, и отличные люди.



И да, в отличии от любого города в Нидерландах, в Екатеринбурге нет множества велосипедов. Так здесь никого и не увидел на велосипеде», — приводит слова Влута Sport24.



Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.



«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.