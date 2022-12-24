Влут — о переезде в Россию: не все в моей семье были рады моему решению

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что его родители изначально были против переезда игрока в Россию.
«Были ли близкие против переезда в Россию? Да, не все в моей семье были рады моему решению. Многие боялись отпускать меня в Россию одного. Но родители поверили Квинси и с тяжелым сердцем приняли ситуацию», — приводит слова Влута Sport24.
Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». Контракт с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года. За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.
Следующий официальный матч у подопечных Виктора Гончаренко состоится с «Ростовом» в рамках Кубка России.
- 24 декабря 2022
-
04:35
-
04:14
-
04:05
-
03:36
-
03:31
-
03:30
-
03:23
-
03:18
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:52
-
02:44
-
02:41
-
02:32
-
02:31
-
02:15
-
02:15
-
00:47
-
00:43
-
00:35
-
00:27
-
00:14
- 23 декабря 2022
-
23:50
-
23:47
-
23:33
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:47
-
22:46