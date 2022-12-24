Влут — о переезде в Россию: не все в моей семье были рады моему решению

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что его родители изначально были против переезда игрока в Россию.



«Были ли близкие против переезда в Россию? Да, не все в моей семье были рады моему решению. Многие боялись отпускать меня в Россию одного. Но родители поверили Квинси и с тяжелым сердцем приняли ситуацию», — приводит слова Влута Sport24.



Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». Контракт с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года. За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.



«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.



Следующий официальный матч у подопечных Виктора Гончаренко состоится с «Ростовом» в рамках Кубка России.

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