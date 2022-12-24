Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год, Месси и Мбаппе лидируют

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год.
22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.
Таким образом, теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) результативный показатель по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году. По этому показателю он догнал нападающего «ПСЖ» Неймара (32+19 в 42 матчах) и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (42+9 в 51 игре).
Больше очков, чем Холанд, набрали только Килиан Мбаппе и Лионель Месси, выступающие за «ПСЖ». У француза 72 (55+17) показателя в 55 играх, у аргентинца – 65 (35+30) в 51 матче.
Также в число лидеров по количеству набранных баллов за результативность в 2022 году входят Кристофер Нкунку, набравший 50 (37+13) баллов в 58 играх, Гарри Кейн — 48 (34+14) очков в 61 игре, и Кевин де Брюйне, у которого 45 (18+27) в 54 играх.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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