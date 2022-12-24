Березовский заявил, что был удивлён, когда Россию отстранили от международных турниров

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский порассуждал на тему отстранения сборной России от международных соревнований. Отечественные команды уже почти год не могут принимать участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Когда сборную России и клубы отстранили, я сильно удивился? Конечно. Я многих ребят знаю, РПЛ очень ослабла после массового ухода легионеров, мотивация поддерживалась еврокубками. Жаль ребят, у кого сейчас расцвет сил. Они просто теряют свое лучшее время», — цитирует Березовского Metaratings.ru.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные России всех возрастов от выступления в международных турнирах под эгидой организаций на фоне текущей политической ситуации. На данный момент бан является бессрочным — ФИФА и УЕФА не указывают конкретные сроки, как долго он продлится.
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