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Березовский заявил, что был удивлён, когда Россию отстранили от международных турниров

Березовский заявил, что был удивлён, когда Россию отстранили от международных турниров
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский порассуждал на тему отстранения сборной России от международных соревнований. Отечественные команды уже почти год не могут принимать участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Когда сборную России и клубы отстранили, я сильно удивился? Конечно. Я многих ребят знаю, РПЛ очень ослабла после массового ухода легионеров, мотивация поддерживалась еврокубками. Жаль ребят, у кого сейчас расцвет сил. Они просто теряют свое лучшее время», — цитирует Березовского Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные России всех возрастов от выступления в международных турнирах под эгидой организаций на фоне текущей политической ситуации. На данный момент бан является бессрочным — ФИФА и УЕФА не указывают конкретные сроки, как долго он продлится.

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