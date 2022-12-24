Черчесов: аргентинец Мартинес заслуженно получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался о лучшем вратаре чемпионата мира — 2022. Напомним, эту награду получил аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес.
«Кто из тройки Ливакович, Боно и Мартинес произвёл наибольшее впечатление? Ливаковича из всех троих я знаю лучше. Потому что он из «Динамо» Загреб, да и Хорватия в нашей отборочной группе была. Надо сказать, что прошлый сезон у него был неудачный в клубе, да и в сборной, если помните, в решающем матче в Сплите со сборной России он не играл. Так что сделал большой скачок, играл очень надёжно. Другое дело, что Мартинес и в финале доказал свою состоятельность, поэтому аргентинец заслуженно получил приз лучшему вратарю», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 декабря 2022
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