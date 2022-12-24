Станислав Черчесов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший национальную команду России, поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Моё мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины. Боюсь быть голословным», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, окончательное решение Российского футбольного союза (РФС) по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.