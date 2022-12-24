Канчельскис: если бы чемпионат мира — 2022 проходил летом, Аргентина бы его не выиграла
Поделиться
Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.
«Я ещё перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы. Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.
Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.
Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
16:59
-
16:30
-
16:19
-
16:15
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:25
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
Партнерский контент