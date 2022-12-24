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Канчельскис: если бы чемпионат мира — 2022 проходил летом, Аргентина бы его не выиграла

Канчельскис: если бы чемпионат мира — 2022 проходил летом, Аргентина бы его не выиграла
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Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я ещё перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы. Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.

Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.

Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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