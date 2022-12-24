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Александр Зинченко высказался о травме Габриэла Жезуса

Александр Зинченко высказался о травме Габриэла Жезуса
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о травме нападающего Габриэла Жезуса и рассказал, что считает Эдди Нкетию способным для замены бразильца.

«Габи Жезус — один из лидеров нашей команды. Он настоящий воин. Я не сомневаюсь, что он вернется намного сильнее, чем раньше, потому что знаю его лично, знаю его характер. Как команда, мы должны держаться вместе.

Я не сомневаюсь, что Эдди Нкетиа отлично справится со своей работой, и заменит Жезуса. Все в команде доверяют Эдди. У нас такой большой состав, но мы едины», — приводит слова Зинченко пресс-служба лондонской команды на официальном сайте.

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