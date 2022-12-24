Агирре: я играл против Марадоны, видел Месси, но для меня лучший — Круифф

Бывший мексиканский футболист Хавьер Агирре, ныне возглавляющий «Мальорку», высказался о лучшем игроке в мире за всю историю.

Я играл против Круиффа, Беккенбауэра, Платини и Марадоны. Я видел, как Марадона делал впечатляющие вещи, как, собственно, и Месси. Было бы несправедливо ставить одного выше другого. Аргентинцам повезло, но для меня лучшим на поле был Йохан Круифф», — приводит слова Агирре BarcaUniversal в «Твиттере».

Марадона и Месси по разу выигрывали чемпионат мира. Лионель — действующий победитель турнира. Сборная Аргентины выиграла третий мундиаль в серии пенальти с Францией. Марадона выиграл турнир в 1986 году.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на чемпионате мир. Видеоролик: