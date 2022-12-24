Месси выбрал клуб, где продолжит карьеру. Лео принял максимально правильное решение

Лионель Месси – самый популярный футболист планеты после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 в Катаре. В основном обсуждают величие Месси, но активизировались разговоры и о его будущем на клубном уровне.

Всё больше источников с уверенностью утверждают: Лео останется в «ПСЖ» после истечения контракта в межсезонье-2023. 35-летний форвард по-настоящему счастлив в Париже. После триумфа на ЧМ он ещё больше убедился, что нужно продлить соглашение с командой.

Месси хочет выиграть ЛЧ. Ему нравится проект «ПСЖ»

Инсайдер Фабрицио Романо одним из первых затронул тему будущего Месси. По его данным, Лео и «ПСЖ» достигли устного соглашения о продлении контракта. истекающего летом 2023 года. Стороны пока не согласовали ни зарплату, ни срок действия нового договора, но разберутся с этими вопросами на следующей встрече.

Mundo Deportivo даёт более полную картину. Испанское издание пишет, что «ПСЖ» – единственный клуб, предложивший контракт Лео. Подтверждаются данные Романо о предварительной договорённости по продлению соглашения с парижанами. Ожидается, что Месси поставит свою подпись под новым договором в ближайшие недели, когда вернётся из отпуска после ЧМ.

Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне ещё как минимум два года. Руководство «ПСЖ» хочет этим воспользоваться, заключив с Месси новый контракт и сделав его глобальным послом клуба и в целом катарского конгломерата, который им владеет.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи во время ЧМ-2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение, что Месси проведёт в клубе ещё хотя бы один сезон. После победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему наиболее убедительным по сравнению с «Барселоной» или любой другой командой.

Со ссылкой на источники, знакомые с Месси, утверждается, что шансы «ПСЖ» сохранить игрока составляют порядка 90%. Остальные 10% отводятся на маловероятные непредвиденные обстоятельства, из-за которых переговоры в последний момент сорвутся.

Главное, чтобы между сторонами не возникло разногласий по мелочному поводу. Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ». По информации Goal, в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.

Нассер Аль-Хелаифи и Лионель Месси с Кубком мира Фото: из личного архива

Основная проблема, по мнению Аль-Хелаифи, в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла Францию. Существует беспокойство о возможной реакции французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этом матче.

Мбаппе не раз устраивал скандалы по ходу нынешнего сезона, поэтому Аль-Хелаифи придётся проявить чудеса дипломатии, чтобы уладить вопрос, не обидев Лео и Килиана одновременно. На первый взгляд пустяковое дело, но теоретически могут возникнуть проблемы, с учётом гордыни Мбаппе.

Вариант с «Барселоной» нежизнеспособен

«Барселона» всегда упоминалась в списке претендентов на Месси. Президент клуба Жоан Лапорта никогда не скрывал намерений вернуть аргентинца в команду. В очередной раз он повторил свои планы после победы Лео на ЧМ.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды Месси вернулся. Сейчас он является игроком «ПСЖ», у него контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времён. Он был в «Барселоне», здесь стал тем, которого все знают. Убеждён, что в душе он поддерживает нас. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Лапорта.

Жоан Лапорта Фото: Eric Alonso/Getty Images

Mundo Deportivo утверждает, что в «Барселоне» действительно обсуждают возможность возвращения Месси, однако до конкретики дело не дошло. Прямых переговоров с игроком не было. Из-за серьёзного настроя «ПСЖ» в этом вопросе заинтересованность «Барсы» в Месси снизилась.

В Каталонии пришли к выводу, что Лео хорошо в «ПСЖ» и Париже. В связи с этим преобладает мнение, что шансов вернуть его почти нет. К тому же Лапорте придётся переступить через собственную гордость, чтобы Месси вообще стал разговаривать с «Барселоной». По данным источника, первым шагом для создания диалога (не ведения переговоров) должен стать звонок Лапорты с извинениями за некрасивые поступки в отношении Лео перед уходом из «Барсы» в межсезонье-2021.

Звонка так и не последовало, а значит, говорить про возможность возвращения аргентинца на «Камп Ноу» не имеет смысла. Спустя полтора года отношения игрока с президентом «Барселоны» остаются натянутыми: Месси считает, что Лапорта использовал его как инструмент предвыборной кампании. Даже если Жоан вдруг позвонит Лео и попросит прощения, это вряд ли как-то убедит форварда переехать в Каталонию. Нынешняя «Барселона» – непривлекательная организация с обилием финансовых проблем и туманными перспективами.

Переход в «Интер Майами» сейчас невозможен

В последнее время СМИ регулярно сообщали об интересе «Интер Майами» к трансферу Месси. Клуб из МЛС по-прежнему хочет заполучить форварда, однако у американцев нет шансов подписать Лео в ближайшем будущем, несмотря на все старания совладельца клуба Дэвида Бекхэма.

The Athletic сообщает, что Месси допускает переход в «Интер», но только в конце карьеры. В межсезонье-2023 он с ними контракт точно не подпишет. Это же утверждение применимо и к аргентинскому «Ньюэллс Олд Бойз», который хоть и без особых надежд, но тоже прощупывал почву по поводу возможного трансфера Лео.

В этом сезоне 35-летний Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Второй год в Париже складывается для него заметно удачнее, чем первый. Команде не повезло с жеребьёвкой Лиги чемпионов – соперником по 1/8 финала стала «Бавария». Но даже вылет от немцев не должен изменить позицию аргентинца.

Лео нравится работать под руководством главного тренера Кристофа Галтье, проект «ПСЖ» видится ему перспективным. В «Барселоне» лучше точно не будет, да и в других европейских клубах тоже. Месси ещё не находится на том этапе карьеры, когда нужно уезжать доигрывать в США, Аргентину, Саудовскую Аравию или другие экзотические страны. Решение остаться в Париже – максимально адекватное и правильное.