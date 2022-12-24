Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лионель Месси и контракт с «ПСЖ»: зарплата, сколько зарабатывает, до какого года — подробности

Месси выбрал клуб, где продолжит карьеру. Лео принял максимально правильное решение
Михаил Георгиев
Лионель Месси и контракт с «ПСЖ»
Комментарии
«ПСЖ» — лучшее место для аргентинца прямо сейчас. Переходить в другую команду нет никакого смысла.

Лионель Месси – самый популярный футболист планеты после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 в Катаре. В основном обсуждают величие Месси, но активизировались разговоры и о его будущем на клубном уровне.

Всё больше источников с уверенностью утверждают: Лео останется в «ПСЖ» после истечения контракта в межсезонье-2023. 35-летний форвард по-настоящему счастлив в Париже. После триумфа на ЧМ он ещё больше убедился, что нужно продлить соглашение с командой.

Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто

Месси хочет выиграть ЛЧ. Ему нравится проект «ПСЖ»

Инсайдер Фабрицио Романо одним из первых затронул тему будущего Месси. По его данным, Лео и «ПСЖ» достигли устного соглашения о продлении контракта. истекающего летом 2023 года. Стороны пока не согласовали ни зарплату, ни срок действия нового договора, но разберутся с этими вопросами на следующей встрече.

Mundo Deportivo даёт более полную картину. Испанское издание пишет, что «ПСЖ» – единственный клуб, предложивший контракт Лео. Подтверждаются данные Романо о предварительной договорённости по продлению соглашения с парижанами. Ожидается, что Месси поставит свою подпись под новым договором в ближайшие недели, когда вернётся из отпуска после ЧМ.

Лионель Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси в «ПСЖ»

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне ещё как минимум два года. Руководство «ПСЖ» хочет этим воспользоваться, заключив с Месси новый контракт и сделав его глобальным послом клуба и в целом катарского конгломерата, который им владеет.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи во время ЧМ-2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение, что Месси проведёт в клубе ещё хотя бы один сезон. После победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему наиболее убедительным по сравнению с «Барселоной» или любой другой командой.

Со ссылкой на источники, знакомые с Месси, утверждается, что шансы «ПСЖ» сохранить игрока составляют порядка 90%. Остальные 10% отводятся на маловероятные непредвиденные обстоятельства, из-за которых переговоры в последний момент сорвутся.

Главное, чтобы между сторонами не возникло разногласий по мелочному поводу. Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ». По информации Goal, в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.

Нассер Аль-Хелаифи и Лионель Месси с Кубком мира

Нассер Аль-Хелаифи и Лионель Месси с Кубком мира

Фото: из личного архива

Основная проблема, по мнению Аль-Хелаифи, в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла Францию. Существует беспокойство о возможной реакции французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этом матче.

Мбаппе не раз устраивал скандалы по ходу нынешнего сезона, поэтому Аль-Хелаифи придётся проявить чудеса дипломатии, чтобы уладить вопрос, не обидев Лео и Килиана одновременно. На первый взгляд пустяковое дело, но теоретически могут возникнуть проблемы, с учётом гордыни Мбаппе.

Лионель Месси столкнулся со сложнейшей дилеммой. Права на ошибку аргентинец не имеет Лионель Месси столкнулся со сложнейшей дилеммой. Права на ошибку аргентинец не имеет

Вариант с «Барселоной» нежизнеспособен

«Барселона» всегда упоминалась в списке претендентов на Месси. Президент клуба Жоан Лапорта никогда не скрывал намерений вернуть аргентинца в команду. В очередной раз он повторил свои планы после победы Лео на ЧМ.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды Месси вернулся. Сейчас он является игроком «ПСЖ», у него контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времён. Он был в «Барселоне», здесь стал тем, которого все знают. Убеждён, что в душе он поддерживает нас. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Лапорта.

Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Mundo Deportivo утверждает, что в «Барселоне» действительно обсуждают возможность возвращения Месси, однако до конкретики дело не дошло. Прямых переговоров с игроком не было. Из-за серьёзного настроя «ПСЖ» в этом вопросе заинтересованность «Барсы» в Месси снизилась.

В Каталонии пришли к выводу, что Лео хорошо в «ПСЖ» и Париже. В связи с этим преобладает мнение, что шансов вернуть его почти нет. К тому же Лапорте придётся переступить через собственную гордость, чтобы Месси вообще стал разговаривать с «Барселоной». По данным источника, первым шагом для создания диалога (не ведения переговоров) должен стать звонок Лапорты с извинениями за некрасивые поступки в отношении Лео перед уходом из «Барсы» в межсезонье-2021.

Звонка так и не последовало, а значит, говорить про возможность возвращения аргентинца на «Камп Ноу» не имеет смысла. Спустя полтора года отношения игрока с президентом «Барселоны» остаются натянутыми: Месси считает, что Лапорта использовал его как инструмент предвыборной кампании. Даже если Жоан вдруг позвонит Лео и попросит прощения, это вряд ли как-то убедит форварда переехать в Каталонию. Нынешняя «Барселона» – непривлекательная организация с обилием финансовых проблем и туманными перспективами.

Переход в «Интер Майами» сейчас невозможен

В последнее время СМИ регулярно сообщали об интересе «Интер Майами» к трансферу Месси. Клуб из МЛС по-прежнему хочет заполучить форварда, однако у американцев нет шансов подписать Лео в ближайшем будущем, несмотря на все старания совладельца клуба Дэвида Бекхэма.

The Athletic сообщает, что Месси допускает переход в «Интер», но только в конце карьеры. В межсезонье-2023 он с ними контракт точно не подпишет. Это же утверждение применимо и к аргентинскому «Ньюэллс Олд Бойз», который хоть и без особых надежд, но тоже прощупывал почву по поводу возможного трансфера Лео.

Бекхэм зарабатывает $ 68 тыс. в день только на своём имени. Чем он живёт после карьеры? Бекхэм зарабатывает $ 68 тыс. в день только на своём имени. Чем он живёт после карьеры?

В этом сезоне 35-летний Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Второй год в Париже складывается для него заметно удачнее, чем первый. Команде не повезло с жеребьёвкой Лиги чемпионов – соперником по 1/8 финала стала «Бавария». Но даже вылет от немцев не должен изменить позицию аргентинца.

Лео нравится работать под руководством главного тренера Кристофа Галтье, проект «ПСЖ» видится ему перспективным. В «Барселоне» лучше точно не будет, да и в других европейских клубах тоже. Месси ещё не находится на том этапе карьеры, когда нужно уезжать доигрывать в США, Аргентину, Саудовскую Аравию или другие экзотические страны. Решение остаться в Париже – максимально адекватное и правильное.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022