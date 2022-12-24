Капелло: Килиан Мбаппе ограничивал атакующие возможности Тео Эрнандеса на ЧМ

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло высказал мнение, что атакующий потенциал флангового защитника Франции Тео Эрнандеса ограничивало присутствие форварда Килиана Мбаппе.
«Как мне выступление Тео Эрнандеса на чемпионате мира? Он играл с ручным тормозом, потому что перед ним на фланге находился Килиан Мбаппе, который не хотел, чтобы в его воде плавали другие рыбы, ведь здесь мог находиться только он, так что он ограничивал атакующие возможности Эрнандеса», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.
Сборная Франции на международном первенстве в Катаре дошла до финала, где уступила сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти со счётом 2:4 (3:3 после дополнительного времени).
Как болельщики встретили сборную Франции в Париже
- 24 декабря 2022
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