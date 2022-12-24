Lamborgini Брила Эмболо разбился в аварии
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Автомобиль Lamborgini нападающего «Монако» Брила Эмболо оказался серьёзно повреждён в результате дорожно-транспортного происшествия. Сам футболист при этом не пострадал.
В ночь с 17 на 18 декабря автомобиль Эмболо попал в аварию на улице в Монако. Помимо Lamborghini игрока, участниками аварии стали жёлтый Ferrari и белый Nissan. Сообщается, что водитель Nissan столкнулся с автомобилем Эмболо, который ехал по главной дороге. В результате машина столкнулась с Ferrari, припаркованным неподалеку.
«Неизвестно, кто виноват. Была ночь, и на перекрёстке было нелегко сориентироваться. Здесь, в Монако, часто происходят такие аварии», — приводит слова сотрудника местного автосалона RMC Sport, ссылаясь на 20 minutes.
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