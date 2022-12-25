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«ФИФА убивает украинский футбол». Гендиректор «Шахтёра» раскритиковал организацию

«ФИФА убивает украинский футбол». Гендиректор «Шахтёра» раскритиковал организацию
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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал исковое заявление против ФИФА, которое «горняки» подали в Спортивный арбитражный суд.

«Иностранцы составляли половину нашей команды, но ФИФА разрешила им уйти. Как можно при этом оставаться конкурентоспособными? Как мы могли выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых не является.

В нынешней геополитической ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого произошло то, что они разрешили нашим игрокам уйти — и всё.

Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, но при этом убивают украинский футбол», — приводит слова Палкина Forbes.

Напомним, 22 декабря в Лозанне Спортивный арбитражный суд начал рассмотрение иска «Шахтёра» против ФИФА касательно возмещения € 50 млн из-за введения новых правил о приостановке контрактов легионеров.

Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:

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