Йожеф Сабо: Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран, они продали два ЧМ

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на информацию о возможном проведении международного турнира под эгидой УЕФА в российском Волгограде.

«Мне совершенно не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, которые продались России за деньги. УЕФА всё делает по-своему. Думаю, без денег «Газпрома» тут не обошлось.

УЕФА намерен постепенно ослаблять санкции по отношению к российскому футболу? Пройдёт немного времени, и УЕФА с ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен.



Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте, и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?», — приводит слова Сабо FanDay.

Путин и Инфантино в парке ФИФА на красной площади: