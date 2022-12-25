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Экс-тренер вратарей «Монако»: Нюбель может достичь уровня Нойера. Он чрезвычайно умён

Экс-тренер вратарей «Монако»: Нюбель может достичь уровня Нойера. Он чрезвычайно умён
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Бывший тренер вратарей «Монако» Ватрослав Михачич поделился мнением о голкипере «Баварии» Александре Нюбеле, выступающем за «Монако» на правах аренды.

«В правильных условиях Нюбель может достичь уровня Нойера. Алекс прибыл в «Монако», имея мало игрового времени и находясь в тени Нойера. Но после шаткого старта он быстро показал свой внушительный потенциал. Алекс усердно работал и развивался.

Нюбель — чрезвычайно умный голкипер, который хорошо читает игру и предвидит опасные ситуации. Он хорошо подготовлен и храбр в своих действиях на поле. Нойер тоже не стал одним из лучших вратарей современности за один день. Он стал таким благодаря усердной работе с грамотными специалистами и большому количеству сложных матчей. Алексу тоже предстоит пройти этот путь. Тогда он сможет достичь подобных высот», — приводит слова Михачича Bild.

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