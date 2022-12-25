В ЦСКА рассказали, кого Бруно Фукс привёз с собой в Москву

Главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлёв высказался о ситуации с защитником Бруно Фуксом.
«Бруно Фукс привёз в Москву множество своих людей: физиотерапевтов, водителя. Ему все на свете помогали. Что не хватило ему? Сложный вопрос. Когда мне сказали, что мы должны взять этого бразильца, я подумал, что мы берём суперигрока. После того как он приехал, он в игре с «Ахматом» сделал ускорение от нашей скамейки и чувствует, что всё. Потом Василий Березуцкий сказал: «Наверное, спазм какой-то». Потом этот спазм вырос в три рецидива», — рассказал Головлёв в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
23-летний Фукс, перешедший в ЦСКА летом 2020 года, принял участие лишь в 19 матчах за команду. Ближайший год он проведёт на правах аренды в «Атлетико Минейро».
- 25 декабря 2022
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