Роберт Левандовски объяснил провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил провал команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов мы не знали точного секрета побед, но в чемпионате мы добились очень хороших результатов. Мы должны продолжать работать, потому что есть игры, в которых вы легко побеждаете и забиваете много голов, но есть и другие, когда у вас плохой день и ничего не имеет значения, кроме победы и возвращения домой с тремя очками», — приводит слова Левандовского Marca.
«Барселона» (7 очков) выступала в одной группе Лиги чемпионов с «Баварией» (18), «Интером» (10) и «Викторией Пльзень» (0). Испанская команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Левандовски («Барселона») удален за вторую желтую. Видеоролик:
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