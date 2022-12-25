Фабрегас: Ольмо может стать отличным приобретением для «Челси»
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас выразил мнение, что «синим» стоит присмотреться к полузащитнику «РБ Лейпциг» Даниэлю Ольмо.
«Дани Ольмо может стать отличным приобретением, если «Челси» продолжит играть по нынешней схеме», — приводит слова Фабрегаса Football.London.
Ранее сообщалось, что в услугах Ольмо заинтересована «Барселона».
24-летний Ольмо с 2007 по 2014 год находился в структуре «Барселоны», а затем перешёл в загребское «Динамо», где выступал до января 2020 года. В ноябре текущего года хавбека сборной Испании выкупил «РБ Лейпциг» за € 29 млн. В нынешнем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 10 матчах чемпионата Германии, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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