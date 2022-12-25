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«Астон Вилла» разрешила Филиппе Коутиньо искать новый клуб

«Астон Вилла» разрешила Филиппе Коутиньо искать новый клуб
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо получил разрешение искать новую команду, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «Астон Виллы» уведомило представителя 30-летнего бразильского футболиста, что он может заняться поисками нового клуба. Также руководство подчеркнуло, что рассчитывает на разрешение ситуации в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован «Коринтианс».

Напомним, Коутиньо перешёл в «Астон Виллу» из «Барселоны» семь месяцев назад. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.

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