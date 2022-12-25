Экс-защитник «Манчестер Сити» рассказал, на что тратил зарплату в € 282 тыс. за неделю

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, как увеличивалась его зарплата в период футбольной карьеры, а также объяснил, на что он тратил эти деньги.



«Представьте себе, что сначала ваша зарплата составляет € 560, затем увеличивается до € 5650 в неделю. А потом эта сумма превращается в € 56.500.



Я помню, однажды я увидел свою зарплату, она составляла € 282 000 за неделю. Я тогда был на тренировке и просто подумал: «Вау! Как это?»



Что я мог сделать? Я пошёл и купил себе Ferrari. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал, что время пришло, и купил себе Ferrari.



Расходы не ограничивались одними автомобилями, я начал смотреть дома в престижных районах. Я купил дом с тремя спальнями за € 3 400 000. Я жил в таком месте, которое меня устраивало, но ты всё равно пытаешься что-то купить, когда ты футболист.



Вы никогда не будете довольны. Всегда хочется большего», — приводит слова Ричардса The Sun со ссылкой на The Athletic.

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