Поль Погба: уровень дисциплины Криштиану Роналду — это нечто

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», высказался о своём бывшем партнёре по команде – форварде Криштиану Роналду.



«Дисциплина Роналду была невероятной, я никогда такого не видел. Его уровень дисциплины находится на другом уровне. Я наблюдаю за другими игроками, они очень профессиональны, рано приходят на тренировки, восстанавливаются после занятий.



Но человек, который не останавливался ни на один день – это Криштиану. Каждый день! Иногда ты думаешь: «Я же в порядке». Но он не пропускал ни дня. Его привычка работать каждый день – это нечто», — приводит слова Погба Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» и Роналду расторгли контракт в ноябре после резонансного интервью португальца о клубе.

Новость по теме «Ты за кого меня принимаешь?» Погба вспомнил о конфликте с Моуринью

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду