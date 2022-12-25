Конте — об играх АПЛ спустя восемь дней после ЧМ: честно говоря, я не очень доволен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил недовольство тем, что матчи АПЛ возобновятся всего спустя восемь дней после окончания чемпионата мира в Катаре. Завтра, 26 декабря, «шпоры» сыграют с «Брентфордом».
«Играть спустя неделю после мирового первенства – странная ситуация, честно говоря, я не очень доволен.
Но это нормально, что большое количество игроков выступает на крупных турнирах в течение сезона. Сейчас наше физическое состояние находится не на должном уровне.
Нельзя давать футболистам много отдыха, особенно тем, которые не принимали участия в матчах чемпионата мира. Эти футболисты сейчас на более высоком уровне, чем те, которые выступали в Катаре.
Я должен принять лучшее решение перед игрой с «Брентфордом». С одной стороны, в моём распоряжении игроки, с которыми мы плодотворно работали четыре недели, с другой – те, которые сейчас не на вершине», — приводит слова Конте Daily Mail.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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