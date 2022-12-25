Арбитр VAR финала ЧМ: когда сидишь на диване, пьёшь пиво и ешь чипсы, всё кажется просто

Томаш Квятковски, работавший за системой VAR во время финала чемпионата мира по футболу, рассказал о сложности работы по ходу встречи, а также о тонкостях судейской профессии.

«Если проанализировать количество событий по ходу встречи, то было шесть голов, также в фазе атаки были некоторые «напряжённые» ситуации в рамках офсайда. У меня было три пенальти, которые очень хорошо зафиксировал Шимон [Марциняк], две ситуации с возможной красной карточкой и чрезвычайно сложная симуляция с Тюрамом. И помните, что иногда симуляция эквивалентна пенальти.

Когда сидишь на диване, пьёшь пиво и ешь чипсы, всё вроде бы просто. Помимо упомянутых мною ситуаций, есть также много мелочей, помогающих, например, быстро указать номер или дать небольшой намёк на решение. Это секреты нашей работы, которые не все знают. Шимон и ребята на поле заслужили самые большие аплодисменты. Марциняк был таким сосредоточенным, точным, дотошным. К счастью, мы получили сообщения, что проделали хорошую работу. Именно тогда мы поняли, что матч отсудили отлично», — приводит слова Квятковского Marca.

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