«Атлетико» готово отпустить Феликса в аренду зимой, но без опции выкупа

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть клуб уже этой зимой. Как сообщает Record, мадридский клуб готов отпустить португальского игрока в аренду этой зимой, но при одном условии — в контракте не будет опции выкупа.
«Матрасники» имеют планы на игрока, который успешно проявил себя на чемпионате мира в Катаре. Руководство хотело бы вернуть большую часть инвестированных в трансфер игрока средств, а именно получить около € 100 млн в случае возможной продажи. Так как зимой вряд ли какой-то клуб будет готов заплатить подобные деньги, мадридцы хотели бы оставить эту возможность до лета, с надеждой на то, что к игроку будет повышенный интерес, а сам Феликс хорошо выступит в другом клубе в оставшиеся месяцы сезона.
«Атлетико» в гостях проиграл «Мальорке»
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