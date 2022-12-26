Гаттузо: если бы мне платили в десять раз меньше, всё равно бы играл в футбол

Бывший футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо, который в данный момент является главным тренером «Валенсии», рассказал, через какой трудный путь ему пришлось пройти в детстве, чтобы стать футболистом.
«Это была моя мечта. В 12 лет я ради этого ушёл из дома. Если бы что-то пошло не так, у меня не было возможности вернуться. Я не думаю о том, что могло бы быть, если бы я не стал футболистом. Я сделал даже больше, чем мог. Для меня было привилегией играть в футбол. И если бы мне платили в десять раз меньше, чем я получил, я бы всё равно играл в футбол.
Когда привык быть дома, со своей матерью, которая всё для тебя готовила, твоим отцом, твоими сёстрами… Я спал в квартире площадью 15 квадратных метров. Одному было нелегко. Но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал это», — приводит слова Гаттузо издание AS.
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