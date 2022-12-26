Кассано: вы будете говорить, что Марадона ярче. Идите к черту, весь мир у ног Месси

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?
Наверняка вы начнете говорить про то, что Марадона был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – приводит слова Кассано Napoli Magazine со ссылкой на эфир Radio Deejay.
Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:
- 26 декабря 2022
-
03:54
-
03:51
-
03:49
-
03:49
-
03:44
-
03:21
-
03:13
-
03:07
-
02:47
-
02:45
-
02:36
-
02:27
-
02:17
-
02:08
-
01:59
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:39
-
00:12
- 25 декабря 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00