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Кассано: вы будете говорить, что Марадона ярче. Идите к черту, весь мир у ног Месси

Кассано: вы будете говорить, что Марадона ярче. Идите к черту, весь мир у ног Месси
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Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?

Наверняка вы начнете говорить про то, что Марадона был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – приводит слова Кассано Napoli Magazine со ссылкой на эфир Radio Deejay.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).

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Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:

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