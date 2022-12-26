Кассано: вы будете говорить, что Марадона ярче. Идите к черту, весь мир у ног Месси

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории.



«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?



Наверняка вы начнете говорить про то, что Марадона был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – приводит слова Кассано Napoli Magazine со ссылкой на эфир Radio Deejay.



Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.



Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса: