«Лаосу сказали не ставить пенальти, потому что это Украина». Бондарь — о матче с Уэльсом

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Валерий Бондарь поделился мнением о работе арбитра Матеу Лаоса в матче Украины с Уэльсом за право играть на ЧМ-2022.



«Мы очень готовились к этим двум матчам. Понимали, что обе команды играют в пять защитников. Когда прошли Шотландию, было очень сильное настроение. Очень хотели выйти на ЧМ. Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счёт стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 360 градусов.



И когда тебе в наушник говорят: «Не надо ставить, потому что это Украина», конечно, ты не имеешь права ставить.



Лаос считает, что он номер 1, привлекает внимание. Наверное, думает, что он – лучший арбитр в мире, очень пафосно иногда ведёт себя. Его поведение не очень хорошо характеризует его. Мы знаем его с не очень хорошей стороны. Это арбитр, который делает всё, что ему говорят в микрофон или перед матчем, что нужно, чтобы прошла та или та команда. Он всё делает для этого», – сказал Бондарь в эфире You-Tube канала «Шипшина Шоу».

Напомним, матч Уэльс — Украина состоялся 5 июня этого года и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Эта победа позволила валлийцам выйти на чемпионат мира в Катаре.

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