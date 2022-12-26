Роберт Левандовски назвал свою роль в структуре «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своей роли в испанской команде.

«Я живу под давлением уже много лет. В этом нет ничего нового. Я не чувствую себя старше или более уставшим, чем мои товарищи по команде. После того, как я был вдали от клубного футбола на чемпионате мира, я чувствую, что возвращаюсь домой.



Стать капитаном? Я не думаю об этом. Я сосредоточен на этой части сезона. Важно быть человеком на поле, который может изменить игру, а также помогать молодым», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

34-летний Левандовски в 28 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Польши забил 21 мяч и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Левандовски («Барселона») удален за вторую желтую. Видеоролик:

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