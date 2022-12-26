Булыкин — о Бердыеве в «Сочи»: может сказаться трёхгодичное отсутствие практики в РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин рассказал о перспективах нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.
«Ни один человек не может сказать, получится у тренера в новой команде или нет. Вопрос в тех задачах, которые ставит руководство перед тренером. И последнее — как тренер будет работать с командой: будут ли новые трансферы или будет работать с тем, что есть.
Приблизительно будет видно после зимней паузы, когда Бердыев поработает с командой, покажет своё видение игры. К концу сезона можно будет сделать какой-либо вывод по поводу тренера.
Конечно, трёхгодичное отсутствие практики в РПЛ может сказаться. Ещё может сказаться, что нужных игроков не получится купить, а придётся работать с тем, что есть. Если всё будет так, как привык Бердыев, то вполне может быть хороший результат. Однако если что-то пойдёт не так, то могут быть соответствующие результаты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 декабря 2022
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