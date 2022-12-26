«Поплачь в другом месте». Аргентинцы ответили Рами на оскорбления Мартинеса

Футболисты сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Херман Песселья выступили в защиту голкипера национальной команды Эмилиано Мартинеса в комментариях к записи французского игрока «Труа» Адиля Рами.
В одной из своих социальных сетей чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции назвал голкипера аргентинцев «главным мудаком в футбольном мире» за его поступки после завершения финала турнира 2022 года в Катаре.
Ди Мария прокомментировал запись Рами следующим образом: «Мартинес — лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте». Паредес добавил: «Ничего, кроме нытья», а Песселья подытожил: «Иди отсюда, Рами».
Мартинес после финала сделал несколько провокационных высказываний в адрес нападающего французов Килиана Мбаппе и других игроков. Также голкипер аргентинцев приложил к паху приз лучшему вратарю чемпионата мира 2022 года.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе:
- 26 декабря 2022
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