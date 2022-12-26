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Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству голов в Boxing Day

Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству голов в Boxing Day
Гарри Кейн
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ставший автором одного из голов своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом», установил рекорд по количеству голов в Boxing Day, сообщает портал Opta. Кроме того, игрок «шпор» забивал во всех семи матчах 26 декабря, в которых принимал участие.

Команда Антонио Конте уступала 0:2 к 65-й минуте матча, однако сумела избежать поражения.

Счёт был открыт на 15-й минуте встречи – точный удар по воротам шпор нанёс полузащитник хозяев Витали Янельт. На 54-й минуте форвард «Брентфорда» Айван Тони забил второй мяч своей команды после передачи Кристиана Нёргора. Спустя 11 минут нападающий «шпор» Гарри Кейн отыграл один мяч, а вскоре датский хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг установил равенство на табло.

Команда Антонио Конте набрала 30 очков и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» — 20 очков и девятая позиция.

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