Болельщики «Брентфорда» — Кейну: ты подвёл свою страну

Болельщики клуба «Брентфорд», который в эти минуты встречается с «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги, скандировали в адрес форварда «шпор» Гарри Кейна «ты подвёл свою страну».

Напомним, в матче четвертьфинала чемпионата мира с Францией капитан сборной Англии при счёте 1:2 имел шанс забить второй мяч «трёх львов», однако не сумел реализовать пенальти. В итоге команда Гарета Саутгейта покинула турнир.

Матч «Брентфорда» и «Тоттенхэма» проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, счёт равный — 2:2.

«Шпоры» набрали 29 очков в 15 матчах и занимают четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Брентфорда» 19 баллов, команда расположилась на 10-й строчке.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: