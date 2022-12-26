Болельщики «Брентфорда» — Кейну: ты подвёл свою страну
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Болельщики клуба «Брентфорд», который в эти минуты встречается с «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги, скандировали в адрес форварда «шпор» Гарри Кейна «ты подвёл свою страну».
Напомним, в матче четвертьфинала чемпионата мира с Францией капитан сборной Англии при счёте 1:2 имел шанс забить второй мяч «трёх львов», однако не сумел реализовать пенальти. В итоге команда Гарета Саутгейта покинула турнир.
Матч «Брентфорда» и «Тоттенхэма» проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, счёт равный — 2:2.
«Шпоры» набрали 29 очков в 15 матчах и занимают четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Брентфорда» 19 баллов, команда расположилась на 10-й строчке.
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Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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