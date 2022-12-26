Роберто Ди Маттео: Месси и Роналду невероятны. Не могу выбрать одного из них

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео высказался о форварде сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеле Месси и о португальском нападающем Криштиану Роналду.
«Для меня они оба на таком высоком уровне! То, что они делают для футбола и для своих команд – просто невероятно. Я не могу выбрать одного из них», — приводит слова Ди Маттео Sky Sports.
Оба футболиста со своими сборными принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Португалия завершила выступление в четвертьфинале турнира, уступив сборной Марокко. При этом Роналду в матчах плей-офф оставался в запасе.
Аргентина выиграла мировое первенство впервые с 1986 года. Для Месси это был пятый чемпионат мира, главный титул он завоевал впервые в карьере.
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:
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