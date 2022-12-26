Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Ди Маттео: Месси и Роналду невероятны. Не могу выбрать одного из них

Роберто Ди Маттео: Месси и Роналду невероятны. Не могу выбрать одного из них
Комментарии

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео высказался о форварде сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеле Месси и о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Для меня они оба на таком высоком уровне! То, что они делают для футбола и для своих команд – просто невероятно. Я не могу выбрать одного из них», — приводит слова Ди Маттео Sky Sports.

Оба футболиста со своими сборными принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Португалия завершила выступление в четвертьфинале турнира, уступив сборной Марокко. При этом Роналду в матчах плей-офф оставался в запасе.

Аргентина выиграла мировое первенство впервые с 1986 года. Для Месси это был пятый чемпионат мира, главный титул он завоевал впервые в карьере.

Новость по теме
Клопп: Месси — величайший футболист при моей жизни. Я рад, что Аргентина выиграла ЧМ

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022